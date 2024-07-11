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الرياضة

بالينيا «الصفقة الثالثة» في بايرن ميونيخ

بالينيا «الصفقة الثالثة» في بايرن ميونيخ
11 يوليو 2024 14:48

 
ميونيخ (د ب أ)


أعلن نادي بايرن ميونخ البطل القياسي للدوري الألماني لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا، قادماً من صفوف فولهام الإنجليزي.
ووقع بالينيا عقداً مع بايرن ميونيخ حتى 2028، وتردد أن قيمة صفقة ضم اللاعب البالغ 28 عاماً، بلغت 46 مليون يورو «49 مليون و800 ألف دولار».
وقال بالينيا: «إنه أحد أسعد أيام حياتي، ألعب الآن لأحد أكبر الفرق في أوروبا، إنه حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي وأنا فخور للغاية بذلك».
وكان البايرن قريباً من التعاقد مع لاعب الوسط المدافع بالينيا العام الماضي، لكن فولهام رفض إتمام الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، نظراً لعدم إيجاد البديل المناسب.

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وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن: «أبدينا اهتماماً باللاعب منذ الصيف الماضي، والآن أصبح جواو بالينيا معنا، إنه لاعب له قيمة كبيرة للغاية بالنسبة لبايرن»

. وبات بالينيا ثالث لاعب ينضم حديثاً للنادي البافاري بعد الجناح مايكل أوليز من كريستال بالاس، والمدافع هيروكي إيتو من صفوف شتوتجارت.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
فولهام
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