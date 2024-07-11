دي لا فوينتي: إسبانيا تواجه «عقبة هائلة» في «مباراة صاخبة»



برلين (د ب أ)



يتوقع لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا مواجهة صاخبة أمام إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.

وقال لا فوينتي في تسجيل فيديو للاتحاد الإسباني لكرة القدم: «ستكون عقبة هائلة، ونتطلع إليها بآمال عريضة».

وفازت إسبانيا على ألمانيا صاحبة الأرض في دور الثمانية، قبل أن تهزم فرنسا 2-1، في المربع الذهبي، بينما فاز المنتخب الإنجليزي على هولندا 2-1 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويطارد منتخب إنجلترا لقبه الأول في البطولة القارية، ويبحث عن أول لقب له في البطولات الكبرى منذ 58 عاماً، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب إسبانيا للفوز باللقب للمرة الرابعة، بعد أن فاز به ثلاث مرات من قبل في أعوام 1964 و2008 و2012. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1996 التي تلتقي فيها إنجلترا مع إسبانيا في بطولة كبرى، حيث لم يكن حينها ثنائي منتخب إسبانيا لامين يامال ونيكو ويليامز، أو جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا قد ولدوا بعد.

وجاءت أخر مواجهة بين الفريقين في دوري أمم أوروبا في 2018، حيث فازت إسبانيا ذهاباً 2 -1، قبل أن تتفوق إنجلترا 3 -2 في مواجهة الإياب.

ووصف لا فوينتي منتخب إنجلترا بأنه فريق قوي يضم لاعبين رائعين، ومن وجهة نظره فإن طريقة لعب المنتخبين مختلفة للغاية.

وأشار: «منتخب إنجلترا يمتاز بقوة جسدية هائلة، نريد أن نفرض أسلوبنا ونسيطر على المباراة ومحاولة عدم ارتكاب أي أخطاء».

وأوضح: «في مثل هذا النهائي المهم، هناك أيضاً بعض الجوانب النفسية».

ويدخل منتخب إسبانيا مواجهة يوم الأحد باعتباره المرشح الأبرز للقب، بعد أن فاز بكل مبارياته حتى الآن في البطولة القارية.

من جانبه، قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا: «علينا الاستعداد لأكبر اختبار محتمل، جئنا إلى هنا للمحاولة والفوز بالبطولة، وما زال هذا هدفنا».

وأشار: «نواجه أفضل منتخب في البطولة، ولدينا يوم أقل للاستعداد، لذا هي مهمة شاقة، لكننا ما زلنا هنا ونقاتل».