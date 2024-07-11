الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شهادة إنجليزية: ضربة جزاء كين «عار»!

شهادة إنجليزية: ضربة جزاء كين «عار»!
11 يوليو 2024 15:05

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ساوثجيت يتحول من «فاشل» إلى «بطل» في إنجلترا!
دي لا فوينتي: إسبانيا تواجه «عقبة هائلة» في «مباراة صاخبة»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


لا تزال ضربة الجزاء التي احتسبها الألماني فيليكس زفاير حكم مباراة إنجلترا وهولندا، في نصف نهائي «يورو2024»، تثير جدلاً شديداً، ليس فقط في المعسكر الهولندي، وإنما أيضاً في إنجلترا، حيث ذهب عدد غير قليل من نجوم الكرة الإنجليزية القدامى إلى القول إنها ليست صحيحة، وأن الحكم كان كريماً مع «الأسود الثلاثة».
وبعد 3 سنوات من النهائي الذي وصله منتخب إنجلترا في «يورو 2021»، وخسره أمام منتخب إيطاليا، ها هو يستفيد بفرصة جديدة لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكل ما عليه أن يفوز على منتخب إسبانيا الأحد المقبل في المباراة النهائية ببرلين.
وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، في تقرير لها من إنجلترا، إن هذا النهائي سيكون فرصة لنسيان ظروف التأهل الذي تحقق على حساب هولندا، والجدل المثار حول ركلة الجزاء، والهدف القاتل لواتكينز في نهاية المباراة .
ونقلت الشبكة عن عدد غير قليل من النجوم الدوليين الإنجليز السابقين وجهة نظرهم، فيما يتعلق بضربة الجزاء التي حصل عليها مواطنهم هاري كين «كابتن» المنتخب في بداية المباراة، ووصفوا قرار الحكم بأنه «عار» وما كان ينبغي أن يحتسب هذه «الركلة الوهمية».
وقال جايمي كاريجر لاعب ليفربول السابق: ليست ركلة جزاء على الإطلاق، وشاركه الرأي المدافع الدولي الإنجليزي السابق لي ديكسون عبر قناة «أي تي في» البريطانية، قائلاً: نعم أنا سعيد بفوز المنتخب، وأرجو ألا يحتقرني أحد، ولكن بالنسبة لضربة الجزاء، أرى أنها وهمية.
وإذا كان إيان رايت مهاجم أرسنال السابق دافع عن هاري كين، إلا أنه دخل في نقاش ساخن مع المدافع الدولي الإنجليزي السابق جاري نيفيل أثناء تعليقهما على المباراة، حسبما ذكرت صحيفة «التلجراف»، وقال نيفل: بحكم إنني مدافع أعتقد أن احتساب هذه الضربة «عار مطلق» وقرار«مخجل» في مباراة بمثل هذه الأهمية.
وعلى عكس إيان رايت الذي دافع عن كين، أكد عدد كبير من مهاجمي المنتخب الإنجليزي السابقين، أن قرار الحكم لم يكن صائباً، إذ صرح جاري لينكر «88 مباراة دولية» خلال البث الخاص به للمباراة، بأنه يصعب عليه فهم هذا القرار.
وأضاف: أنا حزين ولا أصدق كيف يمكن احتساب هذه اللعبة ضربة جزاء، وشاركه مايكل أوين الحاصل على الكرة الذهبية 2001، نفس وجهة النظر، وقال في رسالة عبر موقع «إكس»: كنا محظوظين باحتساب هذه الضربة ، بينما قال لاعب الوسط الدولي السابق جوي بارتون: أتحدى أن أجد أحداً يقول لي إن هذه ضربة جزاء، ثم تساءل: ماذا لو كان الحكم احتسبها ضد أحد مدافعي إنجلترا؟

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
هولندا
هاري كين
آخر الأخبار
"مكتب الذكاء الاصطناعي" يطلق أول تحد لتعزيز فرص وإمكانات الشركات والمواهب
علوم الدار
"مكتب الذكاء الاصطناعي" يطلق أول تحد لتعزيز فرص وإمكانات الشركات والمواهب
اليوم 15:50
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى جراء أمطار غزيرة في الصين
اليوم 15:42
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تفوز بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية
اليوم 15:40
ساوثجيت يتحول من «فاشل» إلى «بطل» في إنجلترا!
الرياضة
ساوثجيت يتحول من «فاشل» إلى «بطل» في إنجلترا!
اليوم 15:30
ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©