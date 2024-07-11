السدراني ومريم عيسى يتألقان في «الإمارات للشطرنج»



دبي (الاتحاد)



أحرز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، لقب بطولة الإمارات الفردية المفتوحة، التي نظمها الاتحاد، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وجاءت صدارة السدراني، بعدما سجل 8 نقاط في 9 جولات.

وجاء إبراهيم سلطان «دبي للشطرنج» في المركز الثاني «6.5 نقطة»، متساوياً مع زميله في النادي نفسه أحمد فريد، وتبعهم راشد الحميري «نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية»، وزميلته في النادي روضة السركال «6 نقاط»، وتعد روضة اللاعبة الوحيدة التي شاركت في الفئة المفتوحة من بين 37 لاعباً.

وخطفت مريم عيسى «دبي للشطرنج» لقب فئة السيدات، بعدما حصلت على 7 نقاط من 9 جولات، متساوية مع زينب درويش المعمري «العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، والتي جاءت في المركز الثاني، فيما حصلت عنود عيسى «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة »على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد نفسه من النقاط.

حضر الختام ومراسم التتويج عبدالكريم المرزوقي أمين عام الاتحاد، وسلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وسعيد يوسف الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، وعدد من الشخصيات.

وتم تتويج أبطال المراحل تحت 8 و10 سنوات للإناث والذكور، وفاز صقر عيسى خميس «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج» بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات، للذكور، والثاني عبدالله علي المنصوري «نادي الفجيرة للشطرنج»، والثالث حمدان العلي «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية».

وفاز زايد محمد العلي «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، بالمركز الأول في فئة تحت 8 سنوات للذكور، والثاني سيف علي محفوظ «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، والثالث راشد التميمي «نادي دبي للشطرنج والثقافة».

وفازت مريم خالد النعيمي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» بالمركز الأول في فئة تحت 8 سنوات للإناث، وشيخة سالم المزروعي «كلباء» في المركز الثاني، وموزة خالد الحارثي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» في المركز الثالث.

وفازت مريم خليفة القبيسي «نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية» بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات، ولطيفة صالح العلي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» بالمركز الثاني، وشمة عبيد المري «نادي دبي للشطرنج والثقافة» بالمركز الثالث.