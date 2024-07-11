اتحاد الجو جيتسو يستعرض تحضيرات «عالمية» الفنون القتالية المختلطة للناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة اجتماعاً استعرض خلاله آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والمقرر انطلاقها في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بين 6 و10 أغسطس المقبل.

وتستضيف العاصمة أبوظبي، البطولة للعام الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 45 دولة حول العالم.

وترأس الاجتماع محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، حيث تم الاطلاع على كافة تحضيرات واستعدادات اللجنة المنطمة واللجان الفرعية لاستضافة البطولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ورفع الحضور أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، للدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين، مؤكدين أن كل ما حققته رياضة الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة الإمارتية من تقدم ونجاح وإنجازات ما هو إلا ترجمة للرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة.

وركز الاجتماع على متابعة سبل الارتقاء بالمعايير المعتمدة في تنظيم واستضافة البطولات، للتأكيد عى المساهمة في تعزيز ريادة العاصمة أبوظبي في توفير التجارب المبتكرة والفريدة للرياضيين والجمهور على حد سواء، بما يؤكد على مكانتها كعاصمة لرياضات الفنون القتالية ووجهة لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

وقال محمد بن دلموج الظاهري: «تستضيف العاصمة أبوظبي نسخة جديدة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لتمنح المجتمع الرياضي العالمي مجدداً فعالية رياضية متميزة على جميع الأصعدة، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية للبطولات الرياضية الاستثنائية، وتؤكد على الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية لا سيما في ظل الأصداء الإيجابية العالمية التي تحققها الفعاليات المتنوعة التي تحتضنها».

وأضاف: «استعرض الاجتماع الخطط والاستعدادات لاستضافة البطولة بالتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان تقديمها وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ومن المقرر أن توفر البطولة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية لتشكل منصة مميزة للتفاعل المجتمعي وتمنح ضيوف أبوظبي تجارب إستثنائية تبرز الغنى الثقافي والحضاري للدولة».

وتابع: «مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يستعد منتخبنا الوطني لخوض المنافسات وفق برنامج تدريبي مكثّف، حيث يسعى أبطالنا إلى التفوق وتقديم أداء عالياً يمكّنهم من التميز وحصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج».

وأعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة عن تمديد البطولة ليوم إضافي مقارنةّ بالنسخة الماضية وذلك لاستيعاب أكبر عدد من اللاعبين، في ظل الإقبال اللافت على التسجيل والمشاركة من مختلف دول العالم، ويعكس هذا الأمر مدى النمو الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلظة على مستوى العالم.