برشلونة يطارد «نجوم اليورو» لدعم صفوفه

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يدخر برشلونة جهداً من أجل تدعيم صفوفه حتي يكون منافساً قوياً في الموسم الجديد، سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال، ويبدو أن الوضع المالي للبارسا تحسن قليلاً، بما يسمح بالتعاقد مع صفقات جديدة، ولهذا ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد أن تولى الألماني هانسي فليك القيادة الفنية لبرشلونة، يستهدف «الكتالوني» عدداً من النجوم لضمهم إلى صفوفه لسد العجز في بعض المراكز.

ويبدو أن خوان لابورتا رئيس النادي والنجم الشاب لامين يامال، الذي بدأ خطواته الأولى في أكاديمية «لاماسيا»، مقتنعان تماماً بضرورة ضم الجناح الدولي الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، والذي يتألق مع منتخب «لاروخا» في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وأسهم في وصول الفريق للمباراة النهائية بفضل أدائه الرائع من أول مباراة في البطولة.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن برشلونة وقع اتفاقاً مبدئياً مع نيكو ويليامز خلال الأيام الأخيرة، كما كشفت النقاب عن أن فيليكس تاينتا وكيل أعمال ويليامز اجتمع مع مسؤولي برشلونة الأسبوع الماضي وتوصلا إلى اتفاق بينهما ولا ينتظر «الكتالوني» إلا موافقة أتلتيك بلباو على الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى إن المفاوضات مع بلباو ستبدأ قريباً جداً من أجل حسم انتقاله بصفة نهائية إلى برشلونة.

ومن جهة أخرى، تضع إدارة برشلونة عينها على المهاجم الدولي الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، الذي تألق بدوره في «اليورو» حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، ويبدو أن اللاعب سعيد بوصول الألماني فليك لتدريب برشلونة حيث وصفه بأنه مدرب رائع ويتمنى له النجاح مع «البلاوجرانا».

ويمتد عقد أولمو مع لايبزج حتى صيف 2027، وهو أيضاً من اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في أكاديمية «لاماسيا» ولكنه لم يلعب مطلقاً مع الفريق الأول. وقالت «سبورت» إنه للحصول على خدمات أولمو، يتعين على برشلونة أن يجهز شيكاً بمبلغ 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب، حتى يوافق ناديه على الاستغناء عنه.