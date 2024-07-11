«الفورمولا-1» تتمسك بـ «سباقات السرعة» عام 2025



باريس (أ ف ب)



أكدّ منظمو بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» عن تنظيم 6 سباقات سرعة في العام 2025 على غرار الموسمين الأخيرين.

وتشهد جوائز كل من الصين وميامي وبلجيكا والولايات المتحدة والبرازيل وقطر الكبرى هذا الحدث المحبوب جماهيرياً، وطرأ التغيير الوحيد في العام المقبل، من خلال عودة سباق السرعة إلى حلبة سبا، بعد أن نُظّم في حلبة ريد بول بالنمسا هذا العام.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا-1»: حققت سباقات السرعة نجاحاً كبيراً منذ إدراجها، مما جلب المزيد من الإثارة إلى الحلبات بالنسبة للجماهير، وهذا ما يتضح من أعداد الجمهور وزيادة عدد المتفرجين في المدرجات أيام الجمعة».

وأضفت سباقات السرعة نكهة كبيرة إلى «روزنامة» بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، من خلال زيادة التفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي فاقت في أحيان كثيرة حجم المتابعة لمنافسات يومي السبت والأحد، حسب ما أشار بيان «الفورمولا-1».

وأُدرجت سباقات السرعة التي تمنح أصحاب المراكز الثمانية الأوائل النقاط في «الروزنامة» للمرّة الأولى في عام 2021، من خلال ثلاثة سباقات على مدار الموسم. وتضاعف هذا العدد إلى ستة في عام 2023، وبالتالي يبقى على حاله في عام 2025 للعام الثالث توالياً.

وسبق أن أعلنت الفورمولا واحد عن «روزنامة» موسم 2025 في منتصف أبريل الماضي، والتي تضمّ نفس عدد السباقات الـ24 على غرار العام الحالي.