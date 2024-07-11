«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند



دورتموند (د ب أ)



تأجل انتقال المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، من شتوتجارت الألماني لكرة القدم، إلى بوروسيا دورتموند، في الوقت الحالي بسبب وقوع مشاكل أثناء إجراء الفحص الطبي، ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لن يتم إجراء فحص طبي آخر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأظهر مقطع فيديو من صحيفة «رور ناخريشتين» جيراسي وهو في طريقه للعودة إلى شتوتجارت من مطار دورتموند، بعدما فشل في عبور الفحص الطبي.

وذكر دورتموند عبر حسابه بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خلال الفحص الطبي لسيرهو جيراسي، تم اكتشاف إصابة تتطلب المزيد من التوضيح».

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن اللاعب اتفق بالفعل على عقد يمتد لأربعة أعوام مع دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن المشكلة هي إصابة قديمة لم تشف بشكل كامل.

وتعرض جيراسي للإصابة أثناء تواجده في مهمة وطنية مع منتخب غينيا.

ويبحث دورتموند حالياً عن رأي ثان من أحد المتخصصين، ويمكن إتمام الصفقة فقط بعد الخضوع لفحص طبي ثانٍ، ولكن ذكرت «بيلد» أن الصفقة غير مهددة بالفشل.

ومن ناحية أخرى بدأ دورتموند استعدادات ما قبل الموسم، حيث خاض أول مران له استعدادا لموسم 2024- 2025، تحت قيادة مدربه الجديد نوري شاهين.

ولن يشارك اللاعبون الدوليون المشاركون في يورو 2024، بالإضافة إلى جيوفاني رينا، الذي شارك مع المنتخب الأميركي في كوبا أميركا، في المران حتى نهاية يوليو الجاري. وأتم دورتموند بالفعل انتقال فالديمار أنتون من شتوتجارت، واقترب من التعاقد مع الألماني الدولي باسكال جروس، الذي لديه عقد مع برايتون الإنجليزي حتى 2025.