الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند

«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند
11 يوليو 2024 18:01

 
دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بالينيا «الصفقة الثالثة» في بايرن ميونيخ
إصابات بين جماهير إنجلترا وهولندا في «مشاجرة مطعم»!


تأجل انتقال المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، من شتوتجارت الألماني لكرة القدم، إلى بوروسيا دورتموند، في الوقت الحالي بسبب وقوع مشاكل أثناء إجراء الفحص الطبي، ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لن يتم إجراء فحص طبي آخر حتى بداية الأسبوع المقبل.
وأظهر مقطع فيديو من صحيفة «رور ناخريشتين» جيراسي وهو في طريقه للعودة إلى شتوتجارت من مطار دورتموند، بعدما فشل في عبور الفحص الطبي.
وذكر دورتموند عبر حسابه بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خلال الفحص الطبي لسيرهو جيراسي، تم اكتشاف إصابة تتطلب المزيد من التوضيح».
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن اللاعب اتفق بالفعل على عقد يمتد لأربعة أعوام مع دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن المشكلة هي إصابة قديمة لم تشف بشكل كامل.
وتعرض جيراسي للإصابة أثناء تواجده في مهمة وطنية مع منتخب غينيا.
ويبحث دورتموند حالياً عن رأي ثان من أحد المتخصصين، ويمكن إتمام الصفقة فقط بعد الخضوع لفحص طبي ثانٍ، ولكن ذكرت «بيلد» أن الصفقة غير مهددة بالفشل.
ومن ناحية أخرى بدأ دورتموند استعدادات ما قبل الموسم، حيث خاض أول مران له استعدادا لموسم 2024- 2025، تحت قيادة مدربه الجديد نوري شاهين.
ولن يشارك اللاعبون الدوليون المشاركون في يورو 2024، بالإضافة إلى جيوفاني رينا، الذي شارك مع المنتخب الأميركي في كوبا أميركا، في المران حتى نهاية يوليو الجاري. وأتم دورتموند بالفعل انتقال فالديمار أنتون من شتوتجارت، واقترب من التعاقد مع الألماني الدولي باسكال جروس، الذي لديه عقد مع برايتون الإنجليزي حتى 2025.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
دورتموند
آخر الأخبار
دميتري ميدفيديف
الأخبار العالمية
ميدفيديف يرد على وعد قدمه الناتو لأوكرانيا
اليوم 18:06
إطلاق أول تجربة سريرية في الإمارات حول مرض هنتنغتون
علوم الدار
إطلاق أول تجربة سريرية في الإمارات حول مرض هنتنغتون
اليوم 18:05
«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند
الرياضة
«مشكلة طبيبة» تؤجل انتقال جيراسي إلى دورتموند
اليوم 18:01
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحذر
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الحذر
اليوم 17:50
«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا
«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا
اليوم 17:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©