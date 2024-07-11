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الرياضة

«المهام الخاصة» بطل الجو جيتسو في «شرطة أبوظبي»

«المهام الخاصة» بطل الجو جيتسو في «شرطة أبوظبي»
11 يوليو 2024 18:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بطولة «المدير العام» للجو جيتسو والدفاع التكتيكي، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، في الصالة الرياضية بنادي الجزيرة في أبوظبي، وبمشاركة 650 لاعباً، من مختلف القطاعات الشرطية.
وكرم اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات قطاع المهام الخاصة، لفوزه بالمركز الأول، وقطاع الأمن الجنائي بالمركز الثاني، وقطاع العمليات المركزية لحصوله على المركز الثالث، مشيداً بأداء اللاعبين، وجهود تنظيم البطولة بصورة رائدة للفئات العمرية تحت سن 30 عاماً، وأكبر من 30 عاماً والتنافس الكبير المفعم بالنشاط والحيوية.
وحاز قطاع المهام الخاصة على لقب البطولة بحصوله على 23 ميدالية شملت 10 ذهبيات، و9 فضيات و4 برونزيات، وحصل قطاع الأمن الجنائي «الوصيف» على 31 ميدالية، شملت 9 ذهبيات و6 فضيات و13 برونزية، وحاز قطاع العمليات المركزية على المركز الثالث، وحصل على 13 ميدالية، شملت 6 ذهبيات، و5 فضيات وبرونزيتين، وهذه البطولة تعد الثانية، وأبرزت المهارات المتميزة لدى اللاعبين واكتشاف بعض المواهب الجديدة.
وهنأ العميد خالد عبدالله خوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الفرق الفائزة، وأشاد بالمنافسات والقدرات العالية لدى اللاعبين من مختلف القطاعات الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام برياضة الجو جيتسو، وتعميق مفهومها بين المنتسبين.
وأشاد بالأداء المتميز والكبير والروح الرياضية العالية لدى اللاعبين في بيئة تنافسية أسهمت في رفع الجاهزية البدنية للمنتسبين، بما ينعكس على جهودهم الاحترافية في استدامة الأمن والأمان بالمجتمع.
وقدم الشكر إلى اللاعبين والحكام والمنظمين، وكل من شارك في إنجاح البطولة، وهنأ الفائزين والفائزات على النتائج المتميزة، وتمنى لهم التوفيق في البطولات المقبلة.
وحضر مراسم التتويج، العميد محمد حسين خوري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، نائب رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والمقدم محمد ناصر العيسائي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

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