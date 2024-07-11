اتحاد الكرة و«أبوظبي للسيدات» يبحثان ترتيبات المشاركة الآسيوية



أبوظبي (الاتحاد)



وقف اتحاد كرة القدم على الترتيبات الخاصة بمشاركة فريق نادي أبوظبي بطل دوري كرة السيدات للموسم الحالي، وممثل الكرة الإماراتية في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، التي تنطلق في أغسطس المقبل، وبطولة غرب آسيا في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي، بحضور أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعلي الشيبة مدير نادي أبوظبي الرياضي، ووفد من النادي، وفريق العمل في الاتحاد.

وقالت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة النسائية: «يحرص اتحاد الكرة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على توفير الدعم للكرة النسائية، وتطوير مسابقاتها، وهذا يُوجد بيئة مناسبة لممارسة اللعبة، إن مشاركة فريق نادي أبوظبي في أكبر مسابقة على مستوى القارة الآسيوية أمر يسعدنا، وجاء نتيجة عمل كبير».

وأضافت: «هناك جهود كبيرة من اتحاد الكرة وإداراته المختصة لدعم فريق أبوظبي للسيدات، الذي تنتظره كذلك مشاركة قوية في بطولة غرب آسيا في نوفمبر المقبل، وأن المشاركتين المقبلتين تمثلان نجاحات للتعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأندية، وعلينا توحيد جهودنا للاستفادة القصوى من هاتين المشاركتين، واضعين نصب أعيننا أهمية تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الكرة النسائية الإماراتية خير تمثيل».