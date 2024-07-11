«الجائزة الكبرى للإبحار» تختتم في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

يشمل برنامج الجائزة الكبرى للإبحار، موسم 2024-2025، أحداثاً جديدة في البرازيل وألمانيا وسويسرا، وأوكلاند، بالإضافة إلى سباق العودة إلى بريطانيا، على أن تكون ضربة البداية من دبي، والختام في أبوظبي.

يمتد الموسم على مدار 12 شهراً، تبدأ في نوفمبر 2024، وتنتهي في نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم، الأكثر توسعاً في الدوري حتى الآن، مع ما لا يقل عن 13 سباقاً عبر 5 قارات.

ويبدأ موسم 2024-2025 وينتهي في الإمارات، بداية من سباق جائزة الإمارات دبي الكبرى للإبحار من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، وينتهي بالسباق النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي 2024-2025، والذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي من 29 إلى 30 نوفمبر 2025.

وتتوجه البطولة العالمية إلى نصف الكرة الجنوبي لخوض فعاليات متتابعة في نيوزيلندا من 18 إلى 19 يناير 2025، وأستراليا من 8 إلى 9 فبراير 2025.