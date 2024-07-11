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الرياضة

نونيز يواجه «الإيقاف الطويل»!

نونيز يواجه «الإيقاف الطويل»!
11 يوليو 2024 19:22

 
لندن (د ب أ)

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«كونميبول» يُدين شغب الأوروجواي وكولومبيا
فان دايك.. «قمة الألم»


يواجه داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عقوبة الإيقاف لمدة طويلة، وذلك بعد دخوله في مشاجرة مع الجماهير في المدرجات، عقب خسارة منتخب بلاده أوروجواي أمام كولومبيا في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي اأيه ميديا)، أن نونيز كان ضمن لاعبي أوروجواي الذين دخلوا المدرجات، بعد نهاية المباراة في شارلوت، ويبدو أنهم شاركوا في مشاجرة مع الجماهير التي ترتدي القميص الأصفر لمنتخب كولومبيا.
وجاء رد الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم «كونميبول» من خلال بيان قال فيه: «ندين بشدة أحداث العنف المؤثرة على كرة القدم، يرتكز عملنا على الاقتناع بأن كرة القدم توحدنا من خلال القيم الإيجابية».
وأضاف: «لا مكان للعنف داخل أو خارج الملعب، ندعو الجميع في الأيام المتبقية من البطولة إلى تركيز شغفهم على تشجيع فرقهم، وإقامة حفل يظل محفوراً في الذاكرة».
من جانبه، لم يعلق ليفربول بعد على الأمر، ويعمل النادي حالياً على التوصل إلى الحقائق، ومن المعروف أن قيادة النادي تعتزم التواصل مع نونيز بمجرد أن يسمح بذلك فارق التوقيت مع الولايات المتحدة، كما سيتواصل ليفربول مع اتحاد أوروجواي لكرة القدم.

كوبا أميركا
أوروجواي
ليفربول
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