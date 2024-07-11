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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتجاوز «التحديات» في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يتجاوز «التحديات» في «طواف فرنسا»
11 يوليو 2024 20:13

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تجاوز فريق الإمارات للدراجات الهوائية «التحديات الصعبة»، في «المرحلة 12»، ليواصل الاحتفاظ بصدارة ترتيب «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، ليواصل التمسك بالقمة على صعيد الفرق والفردي، بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار.
وتعرض بوجاتشار لحادث سقوط، أجبره على تغيير الدراجة، خلال المرحلة التي امتدت لمسافة 203.6 كلم، فوق المسار المسطح، إلا أن ذلك لم يمنعه من إنهاء المرحلة بكل قوة، ضمن كوكبة المقدمة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب، ويحتفظ بـ «القميص الأصفر» بإجمالي توقيت 49:17:49 ساعة.
ووسع بوجاتشار الفارق عن أقرب مطارديه، البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، إلى دقيقة واحدة و6 ثوان، وعن الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي، بدقيقة واحدة و14 ثانية.
ويأتي ضمن قائمة العشرة الأوائل، من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، كل من البرتغالي جواو ألميدا الذي تقدم إلى المركز الرابع بإجمالي زمن 49:22:09 ساعة، والبريطاني أدم ياتيس في المركز الثامن بتوقيت 49:24:49 ساعة، والإسباني خوان أيوسو في المركز التاسع بتوقيت 49:24:58 ساعة.
وتمسك فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالصدارة المزدوجة للمرحلة التاسعة على التوالي، بعدما أصبح إجمالي التوقيت لدراجي الفريق 148:02:42 ساعة، في المركز الأول للترتيب العام للفرق.
وتقام يوم الجمعة المرحلة الثالثة عشرة لمسافة 165.3 كلم على المسار المسطح داخل الأراضي الفرنسية.


 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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