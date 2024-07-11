باوليني تنهي مغامرة فيكيتش في ويمبلدون



لندن (أ ف ب)



أنهت الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة سابعة عالمياً، مغامرة الكرواتية دونا فيكيتش عندما تغلبت عليها 2-6 و6-4 و7-6، في مباراة مثيرة استغرقت ساعتين و51 دقيقة، وبلغت المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، الثانية توالياً لها في «الجراند سلام».

وتلتقي باوليني التي خسرت نهائي رولان جاروس أمام البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً مطلع الشهر الماضي، والتي لم يسبق لها الفوز مطلقاً بأي مباراة في القرعة الرئيسة في ويمبلدون قبل هذا العام، في النهائي السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة والمتوّجة باللقب عام 2022، أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية والثلاثين.

وباتت باوليني الساعية الى أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، أول إيطالية تبلغ المباراة النهائية للبطولة الإنجليزية.

ولم تتجاوز باوليني التي بلغت ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، في يناير الماضي، الدور الثاني في أي من البطولات الأربع الكبرى قبل هذا العام. بدون فوز في نادي عموم إنجلترا قبل البطولة، حققت باوليني الآن ستة انتصارات وخسرت مجموعتين فقط في هذا المشوار الرائع.

قالت عقب الفوز «أنتم تعرفون أنه لا يوجد مكان أفضل من هنا للقتال، من أجل كل كرة وكل نقطة».

وأضافت «كنت أعاني في البداية، كان إرسالي سيئاً جداً، لذلك أنا سعيدة جداً، هذه المباراة سأتذكّرها إلى الأبد».

وعادت ابنة الـ28 عاماً من بعيد، بعدما خسرت المجموعة الأولى بسهولة 2-6، واستعادت التوازن في الثانية وحسمتها في مصلحتها 6-4، قبل أن تجد نفسها متأخرة 0-2 في الثالثة الحاسمة، بعدما خسرت إرسالها في الشوط الأول، لكنها نجحت في رد التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.

ونجحت الكرواتية في كسر إرسال الإيطالية للمرة الثانية في المجموعة، عندما فعلتها في الشوط السابع وتقدمت 4-3، بيد أن رد منافستها كان سريعاً، وفرضت التعادل 4-4، ثم 5-5 و6-6، قبل أن تحتكم اللاعبتان إلى شوط فاضل حسمته الإيطالية في مصلحتها 10-8.

ودفعت فيكيتش ثمن ارتكابها 57 خطأ سهلاً، وتوقفت مغامرتها في نصف النهائي، ولم تتمكن الكرواتية من احتواء إحباطها من فقدان التقدم 3-1 و4-3 في المجموعة الحاسمة، وانهارت بالبكاء في المراحل الأخيرة من المواجهة المتقلبة.