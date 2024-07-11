17 إصابة في اشتباكات جماهير إنجلترا وهولندا

دورتموند (د ب أ)



أصيب 17 شخصاً بإصابات طفيفة في مناوشات بين الجماهير على هامش مباراة إنجلترا وهولندا، التي جمعتهما في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المقامة في ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن من بين الـ17 مصاباً، سبعة رجال شرطة، وتم احتجاز 23 مشجعاً هولندياً، وثلاثة مشجعين إنجليز، ولكن تم إطلاق سراحهم.

في المجمل، اضطرت الشرطة للتدخل في 22 واقعة، واشتبكت الجماهير في ثلاثة أماكن مختلفة، في وسط مدينة دورتموند قبل المباراة.

ووفقاً للشرطة، تم إلقاء الكراسي والزجاجات، بينما تواجدت خدمات الطوارئ على الفور لمنع المزيد من التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تسلقت بعض الجماهير الأسوار، ودخلت مناطق المشجعين للمشاهدة العامة بدون المرور على نقاط التفتيش علماً بأن منطقة المشجعين كانت ممتلئة.

واعتقلت الشرطة بشكل مؤقت ثلاثة رجال للاشتباه في قيامهم بالاحتيال، ووجهت لهم اتهامات ببيع تذاكر يوم المباراة بدون إرسالهم للمشترين.

وضرب المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة» موعداً مع نظيره الإسباني «الماتادور» في نهائي بطولة يورو 2024 يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على نظيره الهولندي «الطواحين» 2-1.