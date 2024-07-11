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الرياضة

«أينشنت ويزدم» يتفوق في «جولاي كب»

«أينشنت ويزدم» يتفوق في «جولاي كب»
11 يوليو 2024 21:55

 
محمد حسن (دبي)

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خطف المهر «أينشنت ويزدم» لجودلفين، لقب سباق البحرين تروفي ستيكس للفئة الثالثة لخيول الثلاث سنوات، على مسافة 2600 متر، في مضمار «نيوماركت»، ضمن مهرجان «جولاي كب».
وتمكن ابن «دباوي»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، من فرض سيطرته على مجريات السباق، ليحسم اللقب متفوقاً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، عن صاحب المركز الثاني «رويال سبرماسي».
وهذا الفوز الخامس في مسيرة المهر «أينشنت ويزدم» الفائز بعمر السنتين، في سباق الفئة الأولى فيوتشرتي تروفي، وسباق طيران الإمارات أوتم ستيكس للفئة الثانية.
وقال شارلي أبلبي: «كنا واثقين بهدوء من «أنشينت ويزدم»، لقد كان الحصان الأفضل في السباق، ووجد الأرضية التي تناسبه، حيث يظهر بمستوى مختلف في الأرضية اللينة».
وأضاف: «كانت لدينا قناعة راسخة، بأن زيادة المسافة إلى ميل وخمسة فيرلونج ستكون ملائمة له، والخطة هي نفسها التوجه إلى سباق جريت فولتجر للفئة الثانية، شريطة أن تكون الأرضية طرية، وإذا لم تكن كذلك، فإن الخطة تكون التوجه مباشرة إلى سباق سانت ليجر».

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