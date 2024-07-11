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الرياضة

جلال وسلطان أحدث الوجوه في خورفكان

جلال وسلطان أحدث الوجوه في خورفكان
12 يوليو 2024 01:03

فيصل النقبي (خورفكان) 

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واصلت شركة خورفكان لكرة القدم صفقاتها المميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أعلنت عن صفقتين على صعيد اللاعبين المواطنين، هما خالد جلال بعقد لمدة عام، قادماً من النصر، وسلطان الشامسي بعقد للمدة ذاتها قادماً من العين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من أصحاب الخبرات. 
من جهة أخرى تغادر بعثة خورفكان إلى المعسكر الخارجي في صربيا، برئاسة عبدالرحمن المشتغل النقبي، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول، والطاقم الفني بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، والطاقم الإداري والطبي واللاعبين، لتبدأ المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، التي يلعب خلالها الفريق مباراة ودية واحدة، ثم ينخرط في المرحلة الثانية، وستكون على ملاعب الاتحاد الصربي، ويلعب خلالها عدداً من الوديات، على أن تعود البعثة في نهاية الشهر الجاري لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاقات منافسات الموسم الكروي الجديد.

خورفكان
الميركاتو الصيفي
الانتقالات الصيفية
خالد جلال
سلطان الشامسي
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