6 صفقات في «ميركاتو حراس المرمى» بأندية المحترفين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

شهد انطلاق «الميركاتو الصيفي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، إبرام 6 صفقات على صعيد «حراس المرمى»، في الوقت الذي ينتظر فيه الثنائي محمد الشامسي حارس الوحدة، وراكان المنهالي لاعب الجزيرة تحديد وجهتهما الجديدة بعد خروجهما من حسابات «قطبي العاصمة أبوظبي».

وشملت قائمة التعاقدات على صعيد حراس المرمى، تعاقد كلباء مع سلطان المنذري قادماً من العين بعد توقيعه عقداً لموسمين، وسبق للمنذري اللعب لناديي الجزيرة والوصل على التوالي، فيما استعان دبا الحصن الوافد الجديد لدوري المحترفين بخدمات الحارس سهيل المطوع على سبيل الإعارة من الوصل، بعد تألقه في الموسم الماضي بقميص نادي الإمارات، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعاقد خورفكان مع الحارس الشاب راشد عبدالله سهيل «23 عاماً»، بعدما شارك لموسمين على التوالي مع البطائح، فيما جدد الأخير استعارة الحارس درويش محمد من الشارقة لمدة موسم جديد، بعدما خاض 10 مباريات في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي بقميص «الراقي»، بدورها ضمت قائمة النصر في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا الحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش المنتظر قيده في فئة المقيمين.

في المقابل، استعاد الجزيرة خدمات حارسه عبدالله الحمادي «22 عاماً»، بعدما لعب في الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بقميص نادي يونايتد، وشارك الحمادي في 32 مباراة مع يونايتد في الهواة، وأسهم بشكل فعال في ظهور فريقه الإيجابي في موسمه الأولى في دوري الأولى باحتلاله المركز السادس برصيد 48 نقطة.

وانطلقت فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد الثلاثاء 10 يوليو، وتستمر حتى 1 أكتوبر 2024، فيما ستكون الفترة الثانية للانتقالات «الميركاتو الشتوي» ما بين 15 يناير وحتى 11 فبراير 2025.



أبرز صفقات «حراس المرمى»:

سلطان المنذري «كلباء»

سهيل المطوع «دبا الحصن»

راشد عبدالله سهيل «خورفكان»

درويش محمد «البطائح»

عبدالله الحمادي «الجزيرة»

ستيفان بيانوفيتش «النصر»