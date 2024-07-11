نيستلروي يعود إلى مانشستر يونايتد



مانشستر (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع مدربين مساعدين عقب تمديد عقد الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني للفريق.

ووفقاً لما أعلنه مانشستر يونايتد، فإن الهولندي رود فان نيستلروي، ورينيه هيك سيعملان مساعدين لمواطنهما تن هاج.

ووقع الثنائي على عقد يمتد حتى يونيو 2026، وسيستمر الثنائي ستيف مكلارين ودارين فليتشر مع الجهاز الفني، فيما ترك النادي الثنائي ميتشيل فان جاج وبينيديكت مكارثي.

ويعود فان نيستلروي للنادي الذي شهد تألقه، حيث كان نيستلروي هدافاً لمانشستر يونايتد في الفترة من 2001 وحتى 2006، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لأربعة أعام، ثم الانتقال إلى هامبورج.

وكان نيستلروي «48 عاماً قد تولى تدريب أيندهوفن، وتركه بناء على رغبته في عام 2023، وتولى هيك «52 عاماً» الإدارة الفنية في عدة أندية في هولندا، كان آخرها جو أهيد إيجلز الذي دربه لعامين.

وقال تن هاج، الذي مد عقده هذا الأسبوع، حتى صيف 2026: «سعيد للغاية لأن رينيه ورود وافقا على الانضمام لمشروعنا، سيجلبان الكثير من الخبرة، والمعرفة، وطاقة جديدة للفريق».

وأضاف: «حان الوقت لتجديد الجهاز الفني، لأننا نريد أن نبني على النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، والارتقاء لمستوى أعلى».