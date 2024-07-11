كرايتشيكوفا تلحق بباوليني إلى نهائي ويمبلدون

لندن (أ ف ب)



لحقت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 32 عالمياً، بالإيطالية جازمين باوليني السابعة إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التنس، بتغلبها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة 3-6 و6-3 و6-3 في نصف النهائي.

وهي المباراة النهائية الثانية للتشيكية في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، بعد الأولى في رولان جاروس الفرنسية عام 2021، عندما تُوجت بلقبها الكبير الوحيد حتى الآن.

وتخوض كرايتشيكوفا البالغة من العمر 28 عاماً المباراة النهائية السبت أمام باوليني البالغة 28 عاماً أيضاً، والتي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-4 و7-6.