«السعيد 129» يكتب التاريخ في الدوري المصري

القاهرة (أ ف ب)



حقق الزمالك فوزاً معنوياً على مضيفه طلائع الجيش 2-1، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، من الدوري المصري لكرة القدم، شهدت مواصلة لاعبه عبد الله السعيد كتابة التاريخ، حيث أصبح ثالث أكبر هداف في تاريخ المسابقة.

ومنح يوسف إبراهيم «أوباما» التقدم للزمالك في الدقيقة 43، وأضاف السعيد الثاني في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم مع الفريق «الأبيض»، وغلته في الدوري إلى 129 هدفاً بألوان الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك، فأصبح في المركز الثالث على قائمة الهدافين التاريخيين، بعد حسن الشاذلي «176 هدفاً» وحسام حسن «168 هدفاً».

وسجل مدافع الزمالك أحمد مجدي هدف الشرف لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه «69».

وهو الفوز الثاني توالياً للزمالك والثالث عشر هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، سيتم حسم ثلاث منها بنهاية الموسم بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي في المرحلة 27، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.