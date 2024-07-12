طاقم برازيلي يدير نهائي «كوبا 2024»

واشنطن (د ب أ)



أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، عن طاقم التحكيم الذي يدير المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا 2024، بين الأرجنتين وكولومبيا.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي مساء الأحد، في نهائي المسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، على ملعب «هارك روك» بمدينة ميامي الأميركية. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة بقيادة حكم الساحة رافاييل كلاوس، حيث يعاونه برونو بيريس ورودريجو كوريا، فيما تم اختيار البرازيلي رودولفو توسكي لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ويعاونه مواطنه دانييلو مانيس.

ويطمح منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي، والفوز بالبطولة للمرة الـ16 في تاريخه، للانفراد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر المنتخبات حصولاً على اللقب، الذي يتقاسمه حالياً مع أوروجواي.

في المقابل، يحلم منتخب كولومبيا، الذي يشارك في النهائي للمرة الثالثة، بالحصول على اللقب للمرة الثانية، بعدما سبق أن نالها عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2001 .