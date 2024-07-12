الجمعة 12 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طاقم برازيلي يدير نهائي «كوبا 2024»

طاقم برازيلي يدير نهائي «كوبا 2024»
12 يوليو 2024 08:31

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دي ماريا.. «رجل النهائيات»
«نقطة سوداء» في ثوب «كوبا أميركا»


أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، عن طاقم التحكيم الذي يدير المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا 2024، بين الأرجنتين وكولومبيا. 
ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي مساء الأحد، في نهائي المسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، على ملعب «هارك روك» بمدينة ميامي الأميركية. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة بقيادة حكم الساحة رافاييل كلاوس، حيث يعاونه برونو بيريس ورودريجو كوريا، فيما تم اختيار البرازيلي رودولفو توسكي لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ويعاونه مواطنه دانييلو مانيس. 
ويطمح منتخب الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي، والفوز بالبطولة للمرة الـ16 في تاريخه، للانفراد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر المنتخبات حصولاً على اللقب، الذي يتقاسمه حالياً مع أوروجواي. 
في المقابل، يحلم منتخب كولومبيا، الذي يشارك في النهائي للمرة الثالثة، بالحصول على اللقب للمرة الثانية، بعدما سبق أن نالها عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2001 .

أميركا
كوبا أميركا
الأرجنتين
كولومبيا
البرازيل
آخر الأخبار
إطلاق مشروع مشترك لشحن المركبات الكهربائية بمختلف إمارات الدولة
علوم الدار
"الطاقة والبنية التحتية" و "مواصلات الإمارات" تطلقان مشروعاً لشحن المركبات الكهربائية
اليوم 09:59
دي ماريا.. «رجل النهائيات»
الرياضة
دي ماريا.. «رجل النهائيات»
اليوم 09:56
"الصحة العالمية" تدعو إلى مواصلة تلقي اللقاح ضد كوفيد
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تدعو إلى مواصلة تلقي اللقاح ضد كوفيد
اليوم 09:54
بوتي: مبابي لا يستحق منصبه في فرنسا!
الرياضة
بوتي: مبابي لا يستحق منصبه في فرنسا!
اليوم 09:43
دي يونج مُهدد بـ«الغياب الطويل» عن برشلونة
الرياضة
دي يونج مُهدد بـ«الغياب الطويل» عن برشلونة
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©