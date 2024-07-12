بوتي: مبابي لا يستحق منصبه في فرنسا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الفرنسي المخضرم إيمانويل بوتي، بطل «مونديال 1998» مع «الديوك» غضبه وانزعاجه الشديدين للمستوى الباهت الذي قدمه «النجم الشاب» كيليان مبابي، خلال كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، والتي شهدت خروج فرنسا من ربع النهائي على يد إسبانيا بالخسارة 1-2.

وقال بوتي خلال حديثه لبرنامج «روتين يشتعل» على شبكة مونت كارلو سبورت، إن مبابي لم يكن سيئاً لاعباً فقط، وإنما أيضاً لم يكن قائداً كفئاً للفريق، وإما أن تكون جيداً أولا تكون، وإذا لم تكن عليك أن تعود إلى منزلك، في إشارة إلى خروج فرنسا من البطولة.

وأضاف بوتي أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، فشل في الدورين لاعباً وقائداً، ولهذا لا أعتبره «الكابتن» الجيد، من خلال الإشارات التي صدرت عنه، منذ أن تولى مهمة قيادة الفريق، إذ أن تصريحاته عن اللاعبين زملائه لم تكن لائقة، وعلى سبيل المثال عندما يقول: لا تصلني كرات منهم، أو يقول لا يوجد بول بوجبا في الفريق، أو أن جريزمان لم يقدم بطولة جيدة، فماذا يعني هذا؟، هل هذا هو دور القائد، أن يُظهر عيوب ونواقص زملائه في الفريق؟.

وقال بوتي: «ما كل هذا الحديث عن القناع الذي يرتديه بعد كسر أنفه، إنه ليس أول من ارتداه ولن يكون الأخير، وباختصارشديد مبابي لا يصلح للقيادة داخل الملعب، ولا حتى خارجه، ولم أره في أي لحظة يتحدث إلى زملائه.

وشدد بوتي على أن الحالة البدنية لمبابي، لم تكن كافية في هذه الفترة من الموسم، وقال: أعتقد أن مبابي هو المسؤول عن ذلك، لماذا؟، لأنه عندما يلعب مباراة كل مباراتين مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، خلال الأشهر الستة الأخيرة، فإن ذلك يمنحه الفرصة والوقت لإعداد نفسه بدنياً بصورة جيدة، ولكنه لم يفعل ذلك.

وقال بوتي: أتذكر أن مبابي، قال قبل انطلاق «اليورو»، إنه يركز على حالته الذهنية أكثر من الحالة البدنية، وحقيقة الأمر أنه لم يكن جيداً، لا ذهنياً ولا بدنياً، وحتى في دوره قائداً، لم يكن جيداً واستحق قولي عنه إنه «كابتن» غير جدير بمنصبه.