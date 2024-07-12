شباب الأهلي يفتتح معسكر النمسا بـ«التسعة»



مراد المصري (أبوظبي)



استهل شباب الأهلي أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في النمسا، بالفوز على إي كيه جابينج النمساوي، بتسعة أهداف نظيفة، في تجربة أشبه بـ «حصة تسخين»، قبل رفع إيقاع التدريبات، خلال الأيام المقبلة.

وسجل أهداف «الفرسان» برينو ومؤنس دبور «3 أهداف» لكل منهما، وحارب عبدالله «هدفين»، وكوان.

ومثلت المباراة فرصة للمدرب الجديد، البرتغالي باولو سوزا، للتعرف على أكبر عدد من اللاعبين، وهو ما جعل أسماء مثل برينو وكوان تظهر في اللقاء، وذلك في تشكيلة الشوط الأول التي ضمت أيضاً حسن حمزة، وليد عباس، رينان، أنس راضي، عيد خميس، محمد المنصوري، سلطان الزعابي، يحيى الغساني وماتيوس.

وفي الشوط الثاني، دفع بتشكيلة أخرى، شهدت مشاركة جاستون سواريز للمرة الأولى، منذ انتقاله الصيف الحالي من بني ياس، إلى جانب كل من حمدان المقبالي، سعيد سليمان، بوجدان، محمد مرزوق، بدر ناصر، لوكا، عبدالله النقبي، حارب عبدالله، بالا ومؤنس دبور.

على صعيد آخر، وافق شباب الأهلي على انتقال مروان فهد إلى البطائح، والذي شارك الموسم الماضي في نادي الإمارات.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر التحضيري للفريق في النمسا حتى 25 يوليو الجاري، قبل العودة إلى أرض الدولة، ومن ثم التوجه إلى إيران لمواجهة سباهان 6 أغسطس المقبل، في ملحق تصفيات الصعود إلى بطولة النخبة الآسيوية.