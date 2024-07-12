«الشارقة الرياضي» يتابع تدريبات دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)



حضر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تدريبات دبا الحصن، والتي تابعها محمد عبدالله راشد الطربان، رئيس مجلس إدارة النادي، استعداداً للموسم الجديد، وتمضي على قدم وساق لإعداد الفريق، بجانب تحضيراته للمعسكر الخارجي، وتأتي الزيارة، في إطار حرص عيسى هلال على متابعة شؤون كافة أندية الشارقة، وتضمنت اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني، لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاحات.

وأكد رئيس المجلس أهمية دعم الفريق، وتوفير كل ما يلزم لتطوير المستوى الفني والإداري للنادي، مشيراً إلى حرصه الدائم على متابعة أندية الشارقة، واستعداداتها للموسم المقبل.