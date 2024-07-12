7 خيول تطارد «كأس الوثبة» في «مضمار شيستر»



لندن (الاتحاد)



يستضيف مضمار شيستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، السبت، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 70، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 15 ألف جنيه إسترليني 7 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي وبيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز تصنيف صفر إلى 60، ولكن يواجه تحدياً كبيراً يوم السبت.

وينافس على اللقب «بارمر انجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس، الذي عاد إلى مستواه، حين فاز بفارق 12 طولا على «الحطاب»، والمهرة «فيكتوريا» التي أحرزت تقدماً كبيراً في التصنيفات، وتعود ملكيتها إلى المالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة شين ديلان باون، إلى جانب «ايزنت ريسكي» لشيلا كولنجتون، وإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة جون فاهي، الذي يعود إلى السباقات بعد غياب طويل منذ عام 2019.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.