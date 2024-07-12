بوسعيد أحدث صفقات النصر من الدوري الهولندي



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكمل النصر تعاقده مع الجناح البلجيكي عثمان بوسعيد «24 عاماً»، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أوتريخت الهولندي، وتوقيعه عقداً لمدة موسمين إلى 30 يونيو 2026، في انتظار الإعلان الرسمي.

وفضل بوسعيد الذي ينحدر من أصول مغربية، الانضمام إلى «الأزرق»، على عروض أخرى من أندية هولندية، أبرزها دومستيديلينجن، وبدأ بوسعيد مشواره في ملاعب بلجيكا، وصولاً إلى منتخبات المراحل السنية لـ «الشياطين الحمر»، لينتقل بعدها إلى أوتريخت في الدوري الهولندي، بداية من موسم 2018- 2019، حيث جرى تجديد عقده في يناير 2021 لثلاثة مواسم، قبل انتقاله إلى «العميد».

ويكمل بوسعيد صفقات «الأزرق» في «الميركاتو الصيفي» الحالي، القادمين من الدوري الهولندي، بعد الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ليروي فير «34 عاماً»، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع آلانيا سبور التركي، إضافة إلى ضم الموهبة الهولندية الشابة مروان أزرقان «22 عاماً»، والمنتقل أيضاً من أوتريخت، بعد توقيعه عقداً يستمر إلى 2026.

وبات «الأزرق» الذي يقوده الهولندي ألفريد شرودر، يضم ثلاثة لاعبين من أصول مغربية، بقيادة لاعب الوسط الفرنسي عادل تعرابت، وثنائي أوتريخت الهولندي مروان أزرقان، والذي يلعب في مركز «الجناح الأيمن»، والبلجيكي عثمان بوسعيد «جناح أيسر».

ودشن النصر «الميركاتو الصيفي» لموسم 2024- 2025، بالصفقة الأبرز على صعيد اللاعبين المواطنين، بضم المهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات والدوري المحلي، إضافة إلى البرازيلي «المقيم» جونيور سيلفا، والبرازيلي الشاب إيمانويل فيريرا «مانو» لاعب وسط فلامينجو البرازيلي، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش المنتظر قيده في فئة المقيمين، بجانب تجديد عقد لاعب الوسط البوسني سمير ميميسيفتش.

صفقات النصر

علي مبخوت «انتقال حر» قادماً من الجزيرة

الهولندي ليروي فير «انتقال حر» قادماً آلانيا سبور التركي

الهولندي مروان أزرقان، من أوتريخت

البرازيلي جونيور سيلفا «انتقال حر» قادماً من خورفكان

البرازيلي إيمانويل فيريرا «مانو»، قادماً من فلامنجو

البلجيكي عثمان بوسعيد، انتقال حر قادماً أوتريخت

تجديد عقد سمير ميميسيفتش إلى 2025