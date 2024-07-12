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الرياضة

الفجيرة يجدد التفوق في «الإمارات للشطرنج»

الفجيرة يجدد التفوق في «الإمارات للشطرنج»
12 يوليو 2024 12:05

 
دبي (الاتحاد)

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جدد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الفوز بالمركز الأول، في بطولة الإمارات للرجال التي نظمها الاتحاد بقاعة نادي دبي، بعد فوز عمار السدراني باللقب للمرة الثانية، كما حصد عبد الله علي المنصوري المركز الثاني في الفئة العمرية تحت 10 سنوات، معززاً بذلك حصوله على لقب بطولة تحت 8 سنوات، في الموسم الماضي.
وأكد الدكتور عبد الله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الخطة الاستراتيجية للنادي أثمرت عن استكشاف لاعبين متميزين من المواهب المواطنة، ويتم إعدادهم للفوز في البطولات المقبلة.
وقال محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن نجاح عمار السدراني، في الحفاظ على إنجاز العام الماضي، يعكس تميزه بين أقرانه، ويؤكد النهج الصحيح الذي يتبعه النادي في تطوير لاعبيه، خصوصاً أنه فاز بالبطولة بفارق نقطة ونصف نقطة، عن أقرب منافسيه، مثمناً المستويات الفنية التي قدمها لاعبو النادي الآخرون، مؤكداً أنهم مشروع لمستقبل مبهر في السنوات المقبلة.

 

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