موكوينا مدرباً للوداد



الدار البيضاء (أ ف ب)



تعاقد الوداد المغربي مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتولي الإدارة الفنية، خلفاً لعزيز بن عسكر.

وخرج الوداد من الموسم المنصرم بلا أي لقب، كما فشل في التأهل للبطولات القارية للمرة الأولى منذ 11 موسماً، إثر مشاكل عرفها النادي تتعلق برئيسه السابق سعيد الناصيري.

وكتب النادي البيضاوي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «مرحباً بك، المدرب رولاني موكوينا، على استعداد لتقودنا إلى النصر»، من دون الكشف عن تفاصيل العقد والطاقم المساعد للمدرب.

وأوردت صحيفة المنتخب أن العقد مدته موسمين مع طاقم مساعد أجنبي بالكامل، ما عدا مدرب مساعد محلي.

وأشرف موكوينا «37 عاماً» على تدريب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في العامين الماضيين وقاده إلى التتويج بالنسخة الأولى من مسابقة دوري أفريقيا 2023، فضلاً عن الدوري المحلي ثلاث مرات.

وبات موكوينا المدرب الجنوب أفريقي الثاني الذي يدرب أحد الفرق الكبيرة في شمال القارة السمراء، بعد بيتسو موسيماني الذي تولى تدريب الأهلي المصري، وقاده إلى لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين (2020 و2021).

وكشف موكوينا خلال تقديمه في مقر النادي بالدار البيضاء «تم تحذيري من التعاقد مع الوداد إلا أنني أجدني مستعداً لهذا التحدي، وأعي أن المهمة لن تكون سهلة، لكن هذا الفريق يستحق النجاح وسأعمل على ذلك».

وتطرق إلى تعاقدات الفريق للاستحقاقات المقبلة قائلاً «تبدلت الأمور كثيراً عن السابق، بعد رحيل القائد يحيى جبران، والظهير الدولي يحيى عطية الله، وغيرهما من اللاعبين، وطبعاً غيابهما سيكون مؤثراً، إذ لم نشتغل على تعويضهما بعناصر جديدة، لكن نرى أن الفريق سيكون أقوى في المستقبل، خصوصاً بوجود لاعبين آخرين كاللاعب جمال حركاس وغيره».

وينشد «وداد الأمة» العودة إلى النجاحات، بعدما تولى رجل الأعمال هشام ايت منا رئاسته خلفاً للناصيري.