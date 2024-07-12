الجمعة 12 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيكتوري» يبرم اتفاق رعاية

«فيكتوري» يبرم اتفاق رعاية
12 يوليو 2024 14:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يواجه «سترونج جروب» في «دولية وليام جونز»
خورفكان يغادر إلى معسكر صربيا


أبرمت إدارة الفيكتوري، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اتفاقاً لمدة عام، مع «ريستور للاستشفاء واللياقة»، إحدى المؤسسات العاملة في الإمارات، والمتخصصة في الصحة والاستشفاء واللياقة البدنية في دبي، بهدف توفير أفضل الفرص لرعاية سفراء الفريق والمتسابقين، خلال المشاركات العالمية المختلفة.
وتقدم اتفاقية الرعاية مزايا خاصة للمتسابقين، وسفراء فريق فيكتوري، في المحافل العالمية، في رياضة الزوارق السريعة، مثل العضوية الخاصة للخدمات والمرافق في مراكز وعيادات المؤسسة للتأهيل وتجهيز الرياضيين، ورفع معدلات اللياقة المطلوبة، مع تخصيص خبير متخصص لفرق النادي.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، إن توقيع الاتفاقية، يدعم خطط مجلس الإدارة، ويعزز من جهود النادي، في توفير أفضل مناخ للمتسابقين، في فريق فيكتوري، من أجل الإبداع، والمنافسة في البطولات العالمية المرتقبة.
وأضاف أن سفراء فيكتوري سجلوا هذا العام تميزاً كبيراً، من خلال الحضور اللافت في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي يتصدرها الفريق، بعد الجولة الأولى التي جرت في الفجيرة، ويتأهب بعد أيام، لخوض منافسات الجولة الثانية في إيطاليا، وكذلك نجاح فريق فيكتوري في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» التي ينافس على لقبها مع الكبار ويسعى لمعانقة اللقب أيضاً.
ومن جانبه، قال الدكتور إيلي أبي راشد، المشرف على فريق فيكتوري من «ريستور للاستشفاء واللياقة»، إن مؤسسته تعمل على مساعدة الأفراد على حياة أكثر صحية، من خلال تصميم برامج صحية وطبية، مبنية على الجودة لرفع معدلات اللياقة، ومساعدة المتسابقين على الإبداع وتحقيق التميز، من خلال التثقيف بأنماط الحياة الصحية للرياضيين.

الإمارات
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
زلزال قرب ساحل بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قرب ساحل بيرو
اليوم 16:22
مقتل 4 مهاجرين أثناء عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
مقتل 4 مهاجرين أثناء عبور القنال الإنجليزي
اليوم 16:18
كوريا الحنوبية تعتزم نشر أسلحة ليزر للتصدي للمسيّرات الكورية الشمالية
الأخبار العالمية
كوريا الحنوبية تعتزم نشر أسلحة ليزر للتصدي للمسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 16:15
الصين تكتشف مملكة يعود تاريخها لـ 2500 عام
الأخبار العالمية
الصين تكتشف مملكة يعود تاريخها لـ 2500 عام
اليوم 16:05
منتخب السلة يواجه «سترونج جروب» في «دولية وليام جونز»
الرياضة
منتخب السلة يواجه «سترونج جروب» في «دولية وليام جونز»
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©