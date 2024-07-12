«فيكتوري» يبرم اتفاق رعاية

دبي (الاتحاد)



أبرمت إدارة الفيكتوري، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اتفاقاً لمدة عام، مع «ريستور للاستشفاء واللياقة»، إحدى المؤسسات العاملة في الإمارات، والمتخصصة في الصحة والاستشفاء واللياقة البدنية في دبي، بهدف توفير أفضل الفرص لرعاية سفراء الفريق والمتسابقين، خلال المشاركات العالمية المختلفة.

وتقدم اتفاقية الرعاية مزايا خاصة للمتسابقين، وسفراء فريق فيكتوري، في المحافل العالمية، في رياضة الزوارق السريعة، مثل العضوية الخاصة للخدمات والمرافق في مراكز وعيادات المؤسسة للتأهيل وتجهيز الرياضيين، ورفع معدلات اللياقة المطلوبة، مع تخصيص خبير متخصص لفرق النادي.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، إن توقيع الاتفاقية، يدعم خطط مجلس الإدارة، ويعزز من جهود النادي، في توفير أفضل مناخ للمتسابقين، في فريق فيكتوري، من أجل الإبداع، والمنافسة في البطولات العالمية المرتقبة.

وأضاف أن سفراء فيكتوري سجلوا هذا العام تميزاً كبيراً، من خلال الحضور اللافت في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي يتصدرها الفريق، بعد الجولة الأولى التي جرت في الفجيرة، ويتأهب بعد أيام، لخوض منافسات الجولة الثانية في إيطاليا، وكذلك نجاح فريق فيكتوري في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» التي ينافس على لقبها مع الكبار ويسعى لمعانقة اللقب أيضاً.

ومن جانبه، قال الدكتور إيلي أبي راشد، المشرف على فريق فيكتوري من «ريستور للاستشفاء واللياقة»، إن مؤسسته تعمل على مساعدة الأفراد على حياة أكثر صحية، من خلال تصميم برامج صحية وطبية، مبنية على الجودة لرفع معدلات اللياقة، ومساعدة المتسابقين على الإبداع وتحقيق التميز، من خلال التثقيف بأنماط الحياة الصحية للرياضيين.