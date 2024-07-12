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الرياضة

جاري نيفيل: كين الأفضل في تاريخ إنجلترا

جاري نيفيل: كين الأفضل في تاريخ إنجلترا
12 يوليو 2024 14:25

 
لندن (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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يرى جاري نيفيل المدافع السابق لمنتخب إنجلترا، أن هاري كين هو أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا، وينبغي أن يشارك منذ البداية أمام إسبانيا يوم الأحد، في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.
وسجل كين ثلاثة أهداف ليساهم في بلوغ منتخب «الأسود الثلاثة» نهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.
لكن كين هداف بايرن ميونيخ الألماني تعرض لانتقادات بسبب تباين مستواه خلال البطولة القارية، وجرى استبداله خلال المباراة الأخيرة، ليشارك أولي واتكينز بدلاً منه، ويحرز هدف الفوز القاتل لإنجلترا في شباك هولندا في الثواني الأخيرة من مباراتهما في المربع الذهبي.
وقال نيفيل لشبكة «سكاي سبورتس» «تحدثت إلى واين روني قبل أربعة أو خمسة أسابيع من البطولة، وقد قال إن هاري كين هو أفضل لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا، لن أجادل معه».
وأضاف «هاري كين كان مثيراً للغاية، لقد وصفته بالذهب عندما كان في توتنهام، تضع في اعتبارك دائماً أنه سيقدم لك المساعدة، إنه صاحب شخصية قوية، وأعتقد أنه لم يقدم أفضل ما لديه في البطولة، يبدو أنه يحمل شيئاً ما، ولن دُهشَ إذا خرج بعد أسبوع أو أسبوعين وكشف عن أشياء حدثت له خلال البطولة».
وقال نيفيل «تنظر إلى السجلات الآن وبعض أفضل الهدافين على مر العصور، هاري كين لن يكون الشخص الذي سيستبعده جاريث ساوثجيت، وأعرف أنه هناك بعض الناس يتحدثون عن كوننا أفضل من دونه، لكن هذا لن يبعث برسالة رائعة للفريق على المستوى الداخلي، إنه قائدهم بشكل واضح، وساوثجيت يثق فيه تماماً».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إنجلترا
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هاري كين
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