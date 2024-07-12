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الرياضة

خورفكان يغادر إلى معسكر صربيا

خورفكان يغادر إلى معسكر صربيا
12 يوليو 2024 14:32

فيصل النقبي (أبوظبي)

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غادرت بعثة خورفكان لكرة القدم إلى صربيا، لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للموسم الجديد، ويمتد حتى نهاية يوليو الجاري، ويهدف إلى تعزيز جاهزية الفريق البدنية والفنية، وبلوغ أفضل مستوى من الأداء والتكامل بين اللاعبين.
يرأس البعثة عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول، وأعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي، بقيادة المدرب الروماني دانييل إيسايلا الذي يسعى لتطبيق خططه التدريبية والتكتيكية، وتشمل البرامج التدريبية فقرات بدنية مكثفة، وجلسات تحليل فني، ومباريات ودية مع فرق محلية في صربيا.
أكد عبد الرحمن النقبي، أهمية المعسكر في رفع مستوى التحضير والتجانس بين اللاعبين، مشيراً إلى أن اختيار صربيا، بسبب توفر مرافق متقدمة وبيئة ملائمة للتدريب.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
صربيا
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