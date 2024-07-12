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الرياضة

منتخب السلة يواجه «سترونج جروب» في «دولية وليام جونز»

منتخب السلة يواجه «سترونج جروب» في «دولية وليام جونز»
12 يوليو 2024 15:40

دبي (وام)

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يخوض منتخب كرة السلة 8 مباريات، خلال مشاركته في «النسخة 43» من بطولة كأس «وليام جونز» الدولية لكرة السلة التي تقام بالصين تايبيه من 13 إلى 21 يوليو الجاري.
تشارك في البطولة 9 فرق ومنتخبات، هي الإمارات والولايات المتحدة، والفلبين واليابان وأوكرانيا وماليزيا وأستراليا والصين تايبيه الدولة المضيفة التي تشارك بفريقين، ويستهل منتخبنا مشاركته بمواجهة سترونج جروب الفلبيني، السبت.
وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ليخوض كل فريق 8 مباريات، ويفوز باللقب متصدر الترتيب.
وأوضح عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخبنا الوطني يخوض البطولة في إطار، تحضيراته للمشاركات المقبلة، وهي البطولة الخليجية في أغسطس المقبل بالبحرين، والبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة التي تستضيفها الإمارات في بداية نوفمبر المقبل، تليها في الشهر نفسه التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة السلة 2025.

كرة السلة
الإمارات
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