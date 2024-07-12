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الرياضة

إسبانيا تدرس تمديد عقد دي لا فوينتي

إسبانيا تدرس تمديد عقد دي لا فوينتي
12 يوليو 2024 18:30

 
لايبزج (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول لويس دي لا فوينتي.
ووفقاً للتقرير الذي نشرت صحيفة «آس» الإسبانية، لن يكون للقرار علاقة بما تسفر عنه نتيجة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024» أمام المنتخب الإنجليزي، والتي تقام الأحد في برلين.
ويخطط بيدرو روشا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للسفر إلى مقر المنتخب الأول في دوناوشينجن قبل المباراة النهائية لإبلاغ دي لا فوينتي بقرار مجلس إدارة الاتحاد.
ومع العقد الجديد، يحصل المدير الفني على شروط مالية أفضل، حيث ينتظر أن يحصل على 8ر1 مليون يورو «96: 1 مليون دولار»، بالإضافة لمكافآت سنوية، أي أكثر بثلاث مرات من الراتب الذي يحصل عليه حالياً، ويبلغ 600 ألف يورو.
وكان تم تفعيل بند تمديد العقد في أبريل الماضي، وفقاً لما ذكرته «آس»، ولكن لم يكن هناك زيادة في الراتب.
وإذا وافق دي لافوينتي على العقد الجديد، يستمر في تدريب الفريق حتى كأس العالم 2026 ويتضمن العقد أيضاً خيار تمديد المدة حتى يورو 2028، وتولى دي لا فوينتي تدريب المنتخب الإسباني في 2021.

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