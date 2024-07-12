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الرياضة

كومباني.. «الظهورالأول» مع بايرن ميونيخ

كومباني.. «الظهورالأول» مع بايرن ميونيخ
12 يوليو 2024 18:43

 
ميونيخ (د ب أ)

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ذكر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد للفريق، ظهر للمرة الأولى في الملعب، حيث قام بأول نشاط له في النادي.
وأشرف كومباني على تدريبات مجموعة صغيرة من اللاعبين، تضمنت إريك داير ورافاييل جويريرو وساشا بوي.
كما استغل الفرصة لإجراء محادثة قصيرة مع اللاعبين.
وبدأ ألكساندر بافلوفيتش الركض مرة أخرى، وأكمل عدة لفات تحت مراقبة كومباني.
وكان بافلوفيتش قد اختير ضمن قائمة المنتخب الألماني المشاركة في يورو 2024، ولكنه اضطر للخروج منها بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين.
ويبدأ بايرن ميونيخ استعداداته للموسم الجديد بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل، بحضور اللاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخباتهم الوطنية في يورو 2024 .
يذكر أن بايرن ميونيخ، هو أول نادٍ من الأندية الكبرى في أوروبا الذي يتولى تدريبه كومباني.
وكان المدرب البلجيكي هبط مع بيرنلي، من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي، ولكن بايرن تعاقد معه بعد فترة بحث طويلة عن مدرب يتولى تدريب الفريق خلفاً لتوماس توخيل.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
فينسنت كومباني
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