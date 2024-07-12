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الرياضة

الاتحاد الأوروبي «منزعج» من «رونالدومانيا»!

الاتحاد الأوروبي «منزعج» من «رونالدومانيا»!
12 يوليو 2024 18:45

ميونيخ (د ب أ)

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أنه حقق رصيداً إيجابياً من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، قبل المباراة النهائية للبطولة (الأحد) بين إسبانيا وإنجلترا على الاستاد الأولمبي في برلين.
وقال مارتين كالين رئيس قسم المسابقات بـ (اليويفا) لوكالة الأنباء الألمانية «نشعر برضا تام عن كيفية سير البطولة، تواجدت أعداد غفيرة للغاية من الجماهير هنا في ألمانيا من كافة أنحاء أوروبا، الذين جاءوا إلى هنا في سلام واحتفلوا وشجعوا فرقهم».
وأضاف «التنظيم كان جيداً للغاية، المباريات كانت جيدة، كان هناك بعض المفاجآت». وأشار كالين إلى أن وقائع اقتحام الملاعب بواسطة المشجعين كانت «مزعجة للغاية»، وأن بعض هذه التصرفات كانت ذات طابع تجاري، وهناك من تلقى المال من أجل القيام بذلك. وأكد أن ظاهرة «رونالدومانيا»، كانت سبباً في بعض وقائع اقتحام الملاعب، في إشارة إلى قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي، وأكثر اللاعبين مشاركة في كأس أمم أوروبا.
وأوضح «رونالدو نجم كبير يلهب حماس الناس كثيراً، لذا يرغبون في التقاط الصور (سيلفي) معه».
وأثنى كالين كذلك على نظام خطوط السكك الحديدية في ألمانيا رغم الانتقادات التي طالت هذا القطاع بعد تأخر رحلة منتخب هولندا إلى دورتموند لمواجهة إنجلترا في المربع الذهبي.

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يورو 2024
ألمانيا
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إنجلترا
كريستيانو رونالدو
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