مريم الفارسي تستعد لأولمبياد باريس بمعسكر في القاهرة

دبي (وام)



تستعد العداءة مريم محمد الفارسي للمشاركة في معسكر إعداد بالعاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للمشاركة في منافسات ألعاب القوى، ضمن «النسخة الـ33»، من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتتوجه مريم الفارسي غداً إلى القاهرة، رفقة منتخب ألعاب القوى الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المقررة في السعودية خلال سبتمبر المقبل.

وتشارك مريم الفارسي المُتوجة أخيراً بذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات، بسباق 100 متر في الألعاب الأولمبية، بعد مراحل عدة من الإعداد، في المعسكرات المحلية والخارجية، ضمن خطة اتحاد ألعاب القوى، لتأهيل العدائين والعداءات للتنافسية العالمية.

وتخضع عداءة المنتخب الوطني لبرنامج إعداد متنوع في القاهرة، يتناسب مع طبيعة المشاركة المقبلة في الألعاب الأولمبية حسب الخطة المقررة، وذلك لتعزيز جاهزيتها المطلوبة، قبل الانتقال إلى باريس للمشاركة في المنافسات.