إيفانز يمدد عقده مع مانشستر يونايتد



مانشستر (رويترز )



أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمديد عقد المدافع المخضرم جوني إيفانز لمدة عام واحد بعد موسم قوي للاعب «36 عاماً»

وعاد إيفانز، وهو من أيرلندا الشمالية، وخريج أكاديمية يونايتد، إلى أولد ترافورد العام الماضي، بعد ثمانية مواسم قضاها مع وست بروميتش ألبيون وليستر سيتي، وشارك في 30 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي.

وقال إيفانز في بيان «أفخر دائماً بتمثيل هذا النادي العظيم والاستمتاع بمساندة جماهيره الرائعة، والعودة إلى النادي الموسم الماضي كان شرفاً لي، قاتلت جنباً إلى جنب مع زملاء رائعين ومدرب كبير».

وأضاف «الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي كان تجربة لا تُنسى، أثق أن بوسعنا المنافسة على المزيد من الألقاب الموسم المقبل».