«الإمارات للدراجات».. الصدارة العاشرة في «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)



نجح فريق الإمارات للدراجات الهوائية، في الاحتفاظ بـ «الصدارة المزدوجة» للفرقي والفردي، وذلك للمرحلة العاشرة على التوالي، في ختام «المرحلة 13»، التي أقيمت اليوم «الجمعة»، ضمن منافسات «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، وامتدت على الأرضية المسطحة لمسافة 165.3 كلم.

ومنذ فوز تادي بوجاتشار بالمرحلة الرابعة، واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انطلاقته الرائعة، إذ تمكن بوجاتشار من الحفاظ على «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام، بعدما أصبح إجمالي توقيته في نهاية «المرحلة 12»، يبلغ 52:40:58 ساعة.

وبقي الفارق بين بوجاتشار، وأقرب مطارديه البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، صاحب المركز الثاني، دقيقة واحدة وست ثوان، وعن الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي، بدقيقة واحدة و14 ثانية، فيما يحتل زميله البرتغالي جواو ألميدا المركز الرابع بفارق 4 دقائق و20 ثانية، ويأتي البريطاني أدم ياتيس في المركز السابع بفارق 6 دقائق و59 ثانية.

وواصل فريق الإمارات للدراجات، التربع على صدارة ترتيب الفرق، في ختام «المرحلة 13»، بعدما أصبح إجمالي التوقيت الزمني لدراجي الفريق 158:13:19 ساعة، في المركز الأول للترتيب العام للفرق.

وسيكون التحدي خلال اليومين المقبلين على المسار الجبلي، بداية من السبت مع «المرحلة 14» لمسافة 151.9 كلم، والأحد «المرحلة 15» لمسافة 197.7 كلم.

وعبر أندريه هاوبتمان، المدير الرياضي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، عن تطلعه إلى مواصلة التقدم في المنافسات، وقال «الأجواء داخل الفريق رائعة للغاية، والجميع في كامل تركيزه في «طواف فرنسا» من أجل تحقيق أفضل النتائج».

وأضاف «طواف فرنسا يحتاج دائماً للانتباه في جميع مراحله، سواءً عندما تكون هناك رياح قوية من عدمه، ومراحل السباق دائماً ما تحمل في طياتها الخطورة، ولذلك يتوجب دخول كل مرحلة بالدرجة نفسها من الرغبة في التفوق».

وفاز ياسبر فيليبسن متسابق فريق ألبيسين ديكونينك بـ «المرحلة 13»، متفوقاً على فاوت فان آرت، في نهاية سريعة لمرحلة شابتها الحوادث.

وكان هذا ثاني فوز له بمرحلة، خلال أربعة أيام في نسخة هذا العام من «طواف فرنسا».

واحتل باسكال أكرمان المركز الثالث، بينما جاء بينيام جيرماي، الذي فاز بثلاث مراحل حتى الآن، في المركز الرابع.