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الرياضة

أوليفر كان يرد على الاتهامات بسلاح أنشيلوتي!

أوليفر كان يرد على الاتهامات بسلاح أنشيلوتي!
12 يوليو 2024 21:00

 
ميونيخ (د ب أ)

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قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن قراره بشأن إقالة يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، من تدريب البايرن في عام 2023 لم يكن خاطئاً.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد»: «قلت كثيراً إنه كانت لدينا أسبابنا في ذلك التوقيت».
وأضاف أنه يجد صعوبة في تقييم مثل هذه القرارات بأثر رجعي.
وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ مؤخراً إن قرار إقالة ناجلسمان كان مبكراً للغاية، في مارس 2023، عندما تمت إقالة ناجلسمان، كان الفريق ينافس في الدوري الألماني (البوندسليجا) ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.
وتمت إقالة ناجلسمان وحل محله توماس توخيل، الذي تمكن فقط من الفوز بلقب البوندسليجا في الجولة الأخيرة من الموسم.
ورفض كان تقبل الاتهامات الموجهة إليه بأنه أقال مدرباً واعداً، وقال: «يمكنك أن تقول أيضاً، هل كان منطقياً لأولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه إقالة كارلو أنشيلوتي، الذي استمر في التتويج بألقاب كثيرة مع ريال مدريد لا أعرف عددها».
وكان البايرن أقال أنشيلوتي في خريف 2017 بعد عام واحد فقط في ميونيخ، ومنذ ذلك الوقت توج أنشيلوتي بلقبين للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

الدوري الألماني
بايرن ميونخ
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