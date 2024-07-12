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الرياضة

إنتر ميلان يمدد تعاقده مع إنزاجي

إنتر ميلان يمدد تعاقده مع إنزاجي
12 يوليو 2024 21:04

 
لندن (د ب أ)

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مدد سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع النادي ليمتد حتى «صيف 2026».
وقاد إنزاجي «48 عاماً، إنتر للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ونهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.
وبدأ إنزاجي مسيرته التدريبية مع لاتسيو، حيث فاز معه بلقب كأس إيطاليا في 2019 وساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الدوري الإيطالي في المركز الرابع في عام 2020.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن إنزاجي تولى إنتر في العام التالي، وفي موسمه الثاني مع الفريق قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خسر أمام مانشستر سيتي بهدف في المباراة النهائية التي أقيمت في إسطنبول.
ويأتي تجديد تعاقده بعدما قاد إنتر في الموسم الماضي، للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه.
وكان إنتر هو الفريق المهيمن على الدوري، حيث أنهى الموسم، متفوقاً على أقرب ملاحقيه ميلان بفارق 19 نقطة.

إيطاليا
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إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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