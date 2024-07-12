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مكتبة محمد بن راشد تنظم «الشطرنج الخاطف»

مكتبة محمد بن راشد
13 يوليو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، دوري الشطرنج الخاطف يوم 19 يوليو الجاري، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للعبة، والذي يصادف 20 يوليو من كل عام. وتهدف الفعالية إلى الجمع بين عالمي الشطرنج والقراءة، بما يدعم تعزيز المهارات الذهنية والثقافية للمشاركين.
وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة تعليمية ترفيهية، تُثري العقول وتُشجع على التفكير الإبداعي، حيث يعد الشطرنج والقراءة أدوات قوية لتنمية المهارات الذهنية، وفخورون باحتضان مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعليم، تماشياً مع التزامنا الراسخ بتعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع».
من جانبه، قال تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، «إنَّ بطولة الشطرنج الخاطف، في مكتبة محمد بن راشد، تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الاتحاد المستدامة، لتعزيز الأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات الذهنية والإبداعية، وتعزز من قدرتهم على التفكير العميق والتحليل الاستراتيجي».
وأضاف «تعكس الخطوة التزامنا الراسخ بدعم المجتمع، وتوفير منصات تفاعلية تتيح للأفراد تطوير قدراتهم العقلية والاستفادة من الشطرنج كوسيلة تعليمية وترفيهية».
وتشهد بطولة الشطرنج في مكتبة محمد بن راشد، مشاركة أكثر من 50 لاعب شطرنج من محبي القراءة، حيث يتنافسون في نظام الجولات المتعددة على الفوز، بمجموعة قيمة من الكتب المميزة، والتي تضم إصدارات حديثة في مجالات الأدب والعلوم والفنون.
وتدعو مكتبة محمد بن راشد، الجمهور من مختلف أفراد المجتمع، إلى المشاركة أو حضور الدوري والاستمتاع بجولة متميزة بين أروقة المكتبة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الخدمات والمرافق والاطلاع على المجموعة الواسعة من الكتب والمصادر الرقمية، في تجربة ثقافية مميزة تجمع بين الترفيه والتثقيف.

مكتبة محمد بن راشد
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اتحاد الشطرنج
اليوم العالمي للشطرنج
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