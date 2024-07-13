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الرياضة

الوحدة يخوض 3 مواجهات «سرية» في صربيا

الوحدة يخوض 3 مواجهات «سرية» في صربيا
13 يوليو 2024 10:00

مراد المصري (أبوظبي)
اعتمد فريق الوحدة، خوض 3 مباريات أمام فرق محلية خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه حالياً في صربيا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وبحسب برنامج المباريات سيلتقي «العنابي» مع فوزدوفاك يوم 18 يوليو الجاري، وإيميت بتاريخ 23 من ذات الشهر، وزفيزدا يوم 27 يوليو، فيما لن يتم بث المباريات إعلامياً بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد، النرويجي روني ديلا.
وشهدت تحضيرات الفريق في المعسكر زيادة تدريبات الأحمال البدنية من أجل الوصول لأفضل جاهزية بعد فترة التوقف الماضية مع إقامة تدريبات في الصالة الرياضية، إلى جانب قيام المدرب ديلا بإجراء تقسيمة بين اللاعبين لنقل بعض أفكاره الفنية من خلال الحصص النظرية أيضاً رفقة معاونيه، فيما تعتمد الوحدات التدريبية الميدانية على بعض الجوانب المتخصصة مثل التمريرات والتسديدات من مختلف المسافات.
ويتطلع ديلا إلى الوصول إلى الانسجام اللازم بين التشكيلة قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو الذي يمتلك طموحاً نابعاً من مسيرته في أكثر من دولة، منها سيلتك الأسكتلندي ونيويورك سيتي الأميركي، إلى جانب بدايته في النرويج، ومحطات في بلجيكا.
وتوجهت بعثة الوحدة إلى صربيا مطلع الأسبوع الماضي، على أن يمتد المعسكر الخارجي حتى 2 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى أرض الدولة، من أجل استمرار التدريبات، تمهيداً لانطلاق المباريات الرسمية للموسم منتصف ذلك الشهر.

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