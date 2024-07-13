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الرياضة

المنتخب الأميركي لكرة السلة يبدأ معسكره في أبوظبي

المنتخب الأميركي لكرة السلة يبدأ معسكره في أبوظبي
13 يوليو 2024 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
وصل المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتُسلّط هذه الزيارة الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للبطولات والفعاليات الرياضية العالمية، مع ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية متميزة من ملاعب ومساحات لتنظيم المباريات إلى جانب المناطق المُخصصة لعشاق الرياضات والجماهير.
وللعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة تستضيف أبوظبي مباريات المنتخب الأميركي في العاصمة، حيث سيواجه المنتخب الأميركي نظيريه الأسترالي والصربي يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي يوم الثلاثاء يوليو، وتقام المباريات في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات في الاتحاد أرينا، أبوظبي.

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