أحمد خليل على رأس قائمة البطائح للموسم الجديد

مراد المصري (أبوظبي)

سيكون أحمد خليل، على رأس قائمة اللاعبين المستمرين في صفوف البطائح الموسم المقبل، وذلك مع إعلان النادي عن تجديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأصبح إعلان تمديد عقد أحمد خليل، الدولي السابق في صفوف منتخبنا الوطني، وصاحب المسيرة الحافلة مع أندية شباب الأهلي والعين، على الأبواب.

وأعلن «الراقي» رسمياً عن تمديد عقود عدد من اللاعبين للاستمرار الموسم المقبل، وهم، محمد أحمد، إبراهيم عيسى، محمد راشد، راشد مهير وعيسى أحمد، وذلك دعماً للاستقرار الفني كما أوضح النادي.

وكان اللاعبون قد انضموا للتدريبات أمس الأول، استعداداً للموسم المقبل، حيث كان في استقبالهم خلفان المسفري رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، وأعضاء من الإدارة، وحث الفريق على بذل أقصى الجهد، على أن توفر الإدارة جميع متطلبات النجاح في الموسم المقبل.