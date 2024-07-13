ديوكوفيتش.. نهائي ويمبلدون بعد 5 أسابيع من جراحة الركبة

لندن (د ب أ)

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه يشعر بسعادة غامرة للوصول لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد خمسة أسابيع فقط من خضوعه لجراحة في الركبة.

وتغلب ديوكوفيتش على الإيطالي لورينزو موسيتي في الدور قبل النهائي، ليضرب موعداً في المباراة النهائية مع الإسباني كارلوس ألكاراز في تكرار لنهائي نسخة العام الماضي.

وكان اللاعب الصربي خضع لجراحة في الركبة يوم 5 يونيو الماضي، بعدما تعرض لإصابة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وقبل انطلاق بطولة ويمبلدون بثلاثة أيام أكد ديوكوفيتش أنه غير واثق من قدرته على المنافسة على اللقب، ولكنه يقترب حالياً من وضع اسمه في سجلات التاريخ، حيث أن لديه الفرصة لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، الذي توج بلقب البطولة ثماني مرات.

وفي حال فوزه باللقب، سيتخطى ديوكوفيتش الرقم القياسي المسجل باسم اللاعبة الأسترالية السابقة مارجريت كورت، من حيث عدد الألقاب التي حصلت عليها في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، حيث حصدت 25 لقباً».



وقال ديوكوفيتش: «إنه أمر لا يصدق، الحضور إلى ويمبلدون وأنا غير واثق من المشاركة حتى قبل بداية البطولة بثلاثة أو أربعة أيام».

وأضاف: «لذلك أنا سعيد للغاية للوصول للنهائي، لأنني لم أكن أفكر على الإطلاق، تحديداً في أول مباراتين، في الوصول للمباراة النهائية، ولأكون صريحاً، كنت أفكر فقط في التحرك بشكل جيد، وعدم التعرض لإصابة، وأن أشعر بحرية أكبر في الحركة».

وأردف: «هذا ما حدث أعتقد في الدور الثالث وتحديداً الرابع، شعرت أنني اقترب من اللعب بأفضل مستوى لي، ويمكنني أن أجرب حظي في المنافسة على اللقب».