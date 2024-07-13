نيوكاسل يعلن رحيل «مساهمي الأقلية»

لندن (أ ف ب)

أكّد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رحيل مساهمي الأقلية أماندا ستايفلي ومهرداد قدّوسي.

ولعبت سيّدة الأعمال ستايفلي دوراً رئيساً في الصفقة التي سمحت لصندوق الاستثمارات في الاستحواذ على 80% من أسهم النادي في أكتوبر 2021، وإلى جانب زوجها قدّوسي، حظيت ستايفلي بدايةً بـ10% من أسهم نيوكاسل.

أدار الثنائي بشكل بكير نادي نيوكاسل بعد عملية الاستحواذ، وأشرفا على تعيين إيدي هاو مدرّباً في نوفمبر 2021.

وحلّ نيوكاسل رابعاً في ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 متأهلاً إلى دوري أبطال أوروبا وبلغ نهائي كأس الرابطة المحلية.

لم يكن مشواره جيداً الموسم الماضي، فودّع دوري الأبطال من دور المجموعات وحلّ في مركز سابع مخيّب في دوري الأبطال.

وتقلّصت حصّة ستايفلي وقدّوسي إلى 6% بسبب زيادات الأسهم الأخيرة التي لم يشارك فيها الثنائي.

وقال بيان لنيوكاسل إن «بي آي أف (صندوق الاستثمارات العامة) وشركة آر بي سبورتس أند ميديا سيزيدان أسهمها في نيوكاسل يونايتد، كجزء من خطة طويلة الأمد لتطوير النادي وجعله منافساً دائماً في كرة القدم المحلية والأوروبية».

تابع: «كجزء من التغيير الهيكلي، سيستحوذ بي آي أف وآر بي سبورتس أند ميديا على أسهم بي سي بي كابيتال بارتنرز وتتنحّى أماندا ستايفلي عن جميع مناصبها في نيوكاسل يونايتد».

ومع التغييرات الحاصلة، ستصبح حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 85% مقابل 15 لآر بي سبورتس أند ميديا.

وقال السعودي ياسر الرميّان، رئيس مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد: «نشكر أماندا ومرداد متمنين لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة للتركيز على مصالحهما التجارية الأخرى، لقد حققنا الكثير معاً منذ عام 2021، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا في أول موسم كامل كمُلّاك لهذا النادي الرائع».

وتابع: «ستواصل المجموعة المالكة والفريق التنفيذي للنادي، بقيادة الرئيس التنفيذي دارين إيلز، البناء على هذه الأسس بهدف تحقيق نجاح طويل الأمد ومستدام للنادي ولجماهيرنا الرائعة، ونحن متحمسون لمستقبل نيوكاسل يونايتد».

بدورها، قالت ستايفلي: «نحن ممتنون لأننا لعبنا دورنا في إعداد النادي لتحقيق نجاحات مستقبلية أكبر، سنظل مشجعين مدى الحياة».