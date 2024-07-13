بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تُجدد «التحديات» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الأحد، الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، المخصصة لمنافسات فئة «من دون بدلة»، وذلك في كوكاكولا أرينا بدبي.

وتشهد الجولة الثانية من البطولة مشاركة نخبة لاعبي الجو جيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتتمثل إحدى الإضافات الأساسية لهذه الجولة في إدراج فئة تحت (12 عاماً) للمرة الأولى في منافسات «من دون بدلة»، في خطوة لاستقطاب مجموعة واسعة من المواهب الناشئة التي تمثل مستقبل الرياضة في الدولة.

وفي هذا السياق، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «الجولة الثانية من بطولة خالد بن زايد، المخصصة لمنافسات من دون بدلة، خطوة مهمة لتحقيق استدامة تطور اللعبة واكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين، وتمثل إضافة فئة تحت 12 عاماً، إلى جدول المنافسة نقلة نوعية على صعيد رعاية المواهب في المراحل السنية والاستثمار فيها وتعزيز ثقافة التميز لدى الجيل الجديد».

وأضاف الشامسي: «نتطلع إلى أن تستكمل الجولة الثانية من البطولة مشهد النجاح غير المسبوق الذي حققته الجولة الأولى من البطولة على صعيد مشاركة اللاعبين والأندية، والحضور الجماهيري، والتفاعل المجتمعي، والتغطية الإعلامية، ونحن متحمسون لمشاهدة المهارات والخطط والتقنيات الفريدة لمنافسات من دون بدلة، ونثق بأن هذه المنصة النموذجية ستؤسس لجيل جديد واعد من الأبطال».

وتابع: «تجوب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو مناطق مختلفة من الدولة، وتلك واحدة من المزايا العديدة التي تتميز بها لإفساح المجال أمام أكبر مشاركة للاعبين والجماهير والعائلات، كما لا تقتصر أهميتها على الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال، بل تساهم في بناء مجتمع صحي وبيئة داعمة ومحفزة للنشاط الرياضي. وتلعب البطولة دوراً محورياً في تأهيل أبطال المستقبل الذين سيواصلون بنجاح قيادة مسيرة إنجازات الدولة على المستويين القاري والعالمي في رياضة الجو جيتسو».

ونوّه الشامسي إلى نظام التصنيف المتبع في البطولة، الذي يستند بشكل أساسي على تحفيز الأندية للاستثمار في المواهب وتطوير قدراتها وإمكاناتها، وإشراك أكبر عدد من اللاعبين في جولاتها وفئاتها المختلفة لحصد أكبر قدر من النقاط ما يمكن الأندية من المنافسة على لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج في ختام جولاتها نهاية العام الجاري.

وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، رئيس مجلس إدارة شركة كوادر: «نحن في مصرف أبوظبي الإسلامي، نؤمن بأن الرياضة لديها القدرة على الارتقاء بالمجتمعات وإلهام الأفراد. ومن خلال شراكتنا الناجحة مع اتحاد الجو جيتسو لرعاية بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، لا نهدف لدعم هذه الرياضة فحسب، ولكننا أيضاً نستثمر في منصة تعزز قيم الانضباط والمثابرة والروح التنافسية بين الشباب، ويسرنا أن نكون في مقدمة داعمي هذه البطولة، كي نشجع الشباب على تحقيق التميز داخل وخارج بساط المنافسة».

بدوره، قال زايد عبيد الكعبي، مدرب نادي العين للجو جيتسو: «نولي أهمية خاصة لبطولة خالد بن محمد بن زايد، ونشارك بـ114 لاعباً في الجولة الثانية المخصصة لمنافسات من دون بدلة، وتعتبر هذه التجربة جديدة على اللاعبين في الفئة السنية تحت 12 عاماً، ولكنها في نفس الوقت تشكل مصدر إلهام لهم لإظهار قدراتهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من المشاركة في هذه المنصة الرائدة».

وأضاف: «تمثل البطولة فرصة مميزة للاعبي النادي لاكتساب الخبرة وإظهار مواهبهم على أعلى المستويات، وأنا على يقين بأن إفساح المجال لفئة تحت 12 عاماً للمشاركة يمهد الطريق لجيل جديد من نجوم المستقبل».

وقال سلطان الحوسني، لاعب نادي الوحدة (حزام بني)، والذي ينافس في فئة الكبار وزن 77 كجم: «فخورون بالمشاركة في هذه الجولة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، وعازمون على المنافسة بقوة للوصول إلى اللقب، ندرك بأن منافسات من دون بدلة تختلف من ناحية الخطط والاستراتيجيات بالمقارنة مع منافسات البدلة، حيث يتعين على اللاعبين الاعتماد أكثر على السرعة والمهارة والمرونة، ونعتبر ذلك فرصة للتطور».