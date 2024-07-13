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الرياضة

«أبوظبي للشراع الحديث» يُجهز أبطاله في معسكر أزمير

«أبوظبي للشراع الحديث» يُجهز أبطاله في معسكر أزمير
13 يوليو 2024 12:30

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل فريق أبوظبي للشراع الحديث مرحلة مهمة من برنامجه التدريبي المكثف في مدينة أزمير في تركيا، من خلال المعسكر الذي بدأ يوم 5 يوليو الجاري، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، كما سيشارك في ذات الفترة عبر بطولة تنشيطية خاصة بفئة الأوبتيمست للشراع الحديث، ستقام في أزمير على مدار يومين.
وتأتي مشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث ضمن خطة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة من أجل المشاركات المستقبلية، بالإضافة إلى خطط التجهيز الأولمبية والبرامج الدولية لاحقاً.
ويمثل فريق أبوظبي للأوبتيمست في هذه المشاركة خليفة أحمد الرميثي وزايد عمر الحوسني وذياب فهد المهيري وحمد فهد المهيري وراشد النيادي وعبدالله الزبيدي، مع وجود مدرب الفريق ألبير تارهان، كما أن متوسط أعمار المشاركين من 9 سنوات إلى 15 سنة.
وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النتائج التي تأتي من المشاركة الحالية سيكون لها تأثيرات مهمة على مستوى مشاركات فرق النادي لاحقاً، والتمثيل الرياضي أيضاً مع منتخبات الشراع الدولية، وقال: «يعد نادي أبوظبي أحد الروافد المهمة لمنتخب الإمارات للشراع، حيث سبق وأن قدم المتسابقين والنجوم في منافسات الشراع الحديث بفئاته، ونرغب في الاستمرار ضمن برنامج ونهج ثابت في صناعة وإعداد الأبطال».

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