زينب المعمري تحصد فضية «الإمارات لشطرنج السيدات»

دبي (الاتحاد)

حصدت زينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، المركز الأول مكرراً «الثاني بحسم التعادل»، والميدالية الفضية في ختام منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للسيدات، التي نظمها اتحاد الشطرنج في دبي، بعدما تساوت في نقاط المركز الأول برصيد 7 نقاط، ولكنها حلت في المركز الثاني وفقاً لأنظمة حسم التعادل.

وأشادت شيخة عبدالله العريف الظاهري، الأمين العام المساعد لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بإنجاز زينب المعمري، وأضافت أنها كانت الأقرب لحصد المركز الأول وذهبية البطولة بعد حصولها على أفضلية فوز في لقاء الجولة الأخيرة، ولكنها أضاعت فرصاً عديدة للفوز، واكتفت بالتعادل والتساوي في نقاط المركز الأول مكرراً، ولكنها قادرة على تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة في البطولات المحلية والدولية.

وثمنت شيخة الظاهري الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، مشيدة بجهوده للارتقاء بالرياضة وأندية إمارة أبوظبي.